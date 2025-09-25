Fiesta de la Chacra se posterga para los días 18 y 19 de octubre

Details Thursday, 25 September 2025 13:27

La Intendencia de Canelones comunicó que “debido al pronóstico climático que indica una alta probabilidad de lluvia durante el próximo fin de semana, y luego de que las organizaciones sociales participantes se expresaran mediante el voto por amplia mayoría, se ha decidido postergar la 8a. Edición de la Fiesta de la Chacra, que se realizará los días 18 y 19 de octubre”.

Agrega la Intendencia que “el enorme trabajo de preparación y la inversión requerida, especialmente por parte de las organizaciones participantes, llevan a tomar la decisión con antelación, de modo de garantizar el éxito de la fiesta, como ha sido desde su inicio”.

Las condiciones generales se mantienen sin perjuicio de que los detalles se comunicarán en breve. Las entradas ya adquiridas mantienen su valor.