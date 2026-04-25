Monday, 27 April 2026

 
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Tejiendo Solidaridad: red que abriga y crece en la ciudad de Las Piedras

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Saturday, 25 April 2026 14:34

El Municipio de Las Piedras informó que continúan “fortaleciendo iniciativas que nacen desde la comunidad y para la comunidad”, y agrega que “Tejiendo Solidaridad es un proyecto que se impulsa desde 2020 y vuelve a demostrar cómo el compromiso colectivo puede transformarse en acciones concretas que abrigan a quienes más lo necesitan”.<

En su sexta edición, la propuesta reafirma su esencia: convocar a vecinas y vecinos a donar su tiempo y sus manos para la confección de prendas de abrigo que serán destinadas a distintas instituciones de la ciudad, especialmente para niños y niñas.

El miércoles 22 de abril se realizó la entrega de lanas, marcando el inicio de una nueva etapa del proyecto. En esta oportunidad, la convocatoria (que ya se encuentra cerrada) reunió a 90 tejedoras inscritas, quienes estarán elaborando gorros, bufandas y guantes que luego serán donados.

Desde el Municipio de Las Piedras destacan “el crecimiento sostenido de esta iniciativa, que año a año suma más participación y consolida lazos solidarios entre la comunidad. Más allá de las prendas, ‘Tejiendo Solidaridad’ construye redes de apoyo, encuentro y compromiso colectivo”.

Al final del informe, el Municipio de Las Piedras señala: “Una vez más, Las Piedras demuestra que cuando la comunidad se une, el abrigo va mucho más allá de lo material”.

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