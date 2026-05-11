Pareja es acribillada en su vivienda con sus hijos menores presentes

Details Monday, 11 May 2026 13:21

La Jefatura de Policía de Canelones y la Fiscalía de Ciudad de la Costa investigan un violento ataque ocurrido el pasado domingo en la zona de Colinas de Solymar, donde un hombre de 27 años y una mujer de 24 fueron ultimados a disparos.

Cerca de las 21:30 horas, tras recibir una alerta al 911 por detonaciones de arma de fuego, los efectivos policiales ingresaron a una vivienda y hallaron a ambas víctimas sin signos vitales, situación que fue confirmada posteriormente por personal médico en el lugar.

Al momento del crimen, la pareja se encontraba acompañada por sus dos hijos menores de edad. Según los reportes oficiales, los niños resultaron ilesos tras el ataque. Las autoridades confirmaron que las víctimas ya fueron identificadas y se detalló que no poseían antecedentes penales.

Los peritos localizaron varias vainas calibre 9mm sobre la vereda frente a la casa. El fiscal Rodrigo Carámbula y el Departamento de Homicidios quedaron a cargo del caso para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables del crimen.

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