Dos formalizados por robos en Las Piedras, La Paz y Peñarol Lavalleja

Details Thursday, 14 May 2026 13:43

El pasado domingo 10 de mayo, cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas abordaron a las ocupantes de otra moto en la zona de la estación de Peñarol Lavalleja.

Mediante amenazas con un arma de fuego, los asaltantes despojaron a las víctimas de su vehículo marca Yumbo, una cartera, un teléfono celular y documentos personales, un hecho que quedó registrado por las cámaras de videovigilancia.

A partir de este episodio, el personal del Área de Investigaciones de Las Piedras, que ya realizaba un seguimiento a los sospechosos por su presunta integración en una banda responsable de al menos diez rapiñas contra la propiedad en Las Piedras, La Paz y Peñarol, coordinó una serie de allanamientos en el barrio Colón durante la jornada del lunes. En los procedimientos se detuvo a varias personas y se logró recuperar la motocicleta robada el día anterior.

Finalmente, la Justicia Letrada de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de 1.º Turno de Las Piedras dispuso la formalización de la investigación para dos de los implicados.

Un adolescente de 17 años fue formalizado por ser “autor de reiteradas infracciones gravísimas a la ley penal, calificadas como delitos de rapiña especialmente agravadas”, ordenándose su internación cautelar en dependencias del INISA hasta la sentencia definitiva.

Por su parte, un joven de 19 años, identificado como C. E. M. M. y poseedor de un antecedente por receptación, fue formalizado por la presunta comisión de “dos delitos de receptación en régimen de reiteración real, junto con un delito de tráfico interno de armas y municiones”, debiendo cumplir arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 180 días.

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