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Desfiles del 18 de mayo conmemoraron el 215.° aniversario de la Batalla de Las Piedras

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Sunday, 24 May 2026 00:20

La ciudad de Las Piedras vivió el pasado lunes 18 una jornada de profunda emoción patriótica al conmemorarse el 215.° aniversario de la histórica Batalla de Las Piedras, primer triunfo del ejército oriental encabezado por José Gervasio Artigas.

Actos protocolares, desfiles, expresiones culturales, una masiva participación popular y hasta las clásicas carreras en el hipódromo local, marcaron este nuevo homenaje a una fecha clave de nuestra historia.

El ejemplar de este jueves 21 trae numerosas imágenes del acto central del lunes 18. Pídalo a su canillita o a los principales kioscos de Las Piedras, La Paz, 18 de Mayo, Progreso y Sauce.

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