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Se presenta en Canelones la cuarta edición del libro "Rivera, el artiguismo posible"

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Monday, 25 May 2026 14:03

El próximo jueves 28 de mayo, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la presentación de la cuarta edición del libro titulado "Rivera, el artiguismo posible", obra escrita por el Prof. Lic. Óscar Padrón Favre.

El evento tendrá lugar en la Sala del Museo Spikerman, ubicado en la intersección de las calles Treinta y Tres y Zorrilla de San Martín, en la ciudad de Canelones.

La actividad contará con la participación especial del expresidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, quien acompañará al autor durante el lanzamiento. Este trabajo histórico alcanza su cuarta edición y propone un análisis centrado en las figuras de Fructuoso Rivera y José Gervasio Artigas.

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