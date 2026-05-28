Inauguran la biblioteca Washington Sarasola

Details Thursday, 28 May 2026 13:48

En el marco del Día del Libro, el pasado 26 de mayo quedó inaugurada la Biblioteca Artiguista “Washington Sarazola” en el Pabellón del Bicentenario del Parque Artigas de Las Piedras.

La actividad fue organizada en conjunto por la Asociación de Amigos y Amigas del Parque y el Parque de Las Piedras con el apoyo del Municipio de las Piedras y Comité Patriótico.

La inauguración contó con la participación de alumnos y alumnas del Liceo N.º 3 del barrio El Obelisco, vecinos, vecinas y representantes del Municipio de Las Piedras.

Durante la jornada se desarrolló un enriquecedor conversatorio a cargo del profesor Heber Freitas y estudiantes del mencionado liceo, donde se reflexionó sobre la importancia del libro, la conmemoración del Día del Libro y el pensamiento artiguista como parte de nuestra identidad y la memoria colectiva.

La familia de Washington Sarasola, quien en vida escribió numerosos artículos para nuestro periódico, hace varios años había donado esos libros y mucha documentación de la historia local al Municipio de Las Piedras.

Desde el municipio local destacan que “la instalación de esta biblioteca representa un nuevo espacio de encuentro, lectura y formación cultural dentro del parque, reafirmando el compromiso con la promoción de la educación, la historia y el acceso a la cultura para toda la comunidad”.

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