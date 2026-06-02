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La selección uruguaya realizará dos jornadas de despedida en Canelones previo al Mundial

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Tuesday, 02 June 2026 13:49

El seleccionado uruguayo concretará su despedida previa a la Copa del Mundo mediante dos jornadas en el departamento de Canelones. Los encuentros se organizarán en conjunto con las ligas de fútbol infantil de la zona.

La primera instancia se fijó para el viernes 5 de junio en el Estadio Emilio “Tito” López López de Pando. La segunda jornada ocurrirá el sábado 6 de junio en el Estadio Eduardo Martínez Monegal. En los dos recintos, la apertura de accesos se realizará a las 09:00 horas y el inicio del cronograma será a las 10:30 horas, según difundió la Intendencia de Canelones.

Aunque las actividades en el césped involucrarán directamente a los niños del baby fútbol, los espectadores podrán ingresar a las gradas de forma gratuita, requiriendo una reserva previa en el sistema de boletería de la Asociación Uruguaya de Fútbol: https://auftickets.uy/

Foto: Facebook - AUF - Selección Uruguaya de Fútbol

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