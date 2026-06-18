Obras viales e hidráulicas en Progreso y Nicolich

Details Thursday, 18 June 2026 13:40

Las localidades de Villa Felicidad (Progreso) y Aeroparque (Nicolich) registran avances en sus obras de infraestructura vial y adecuación hidráulica, según los reportes de la Intendencia de Canelones.

En Villa Felicidad, los trabajos se concentran en la calle Monseñor Jacinto Vera. La directora de Obras, Laura Morales, detalló que allí se realiza la “rehabilitación completa del pavimento y la generación de una senda peatonal”, y recordó que “el año pasado completamos la pavimentación de todas las calles internas del barrio”.

Agregó que la intervención “finaliza en la auxiliar de la Ruta 5 y vamos a continuar trabajando para ver si podemos también incluir trabajos en la auxiliar en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”. Por su parte, el alcalde Claudio Duarte señaló que “se resolvió hacer una carpeta asfáltica y una senda peatonal en la calle principal para que transiten por ahí las familias que van a la escuela, al CAIF, a la policlínica”, lo que consideró “un logro a una solicitud de muchos años”.

En Aeroparque, comenzó la fase preparatoria de pavimentación y drenaje. Morales especificó que “estamos haciendo, en coordinación con OSE, una parte muy importante que es la sustitución de las líneas de agua potable, porque en Aeroparque se hicieron obras de saneamiento en años pasados pero la sustitución de agua potable todavía es necesaria”, además de destacar “la construcción de un lago que también sirve al sistema de pluviales de Aeroparque”.

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