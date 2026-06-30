Details Tuesday, 30 June 2026 13:32

El próximo viernes 3 de julio, a partir de las 14:00 horas, se llevará a cabo la segunda edición de la “Tarde & Noche de Heladerías Cafeterías” en el departamento de Canelones.

Según la información difundida por el área de Desarrollo Turístico de la Dirección General de Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones, la jornada incluirá espectáculos, promociones, descuentos, degustaciones, sabores especiales, café de especialidad y de autor, música en vivo y sorteos en los locales adheridos.

La actividad contará con la participación de comercios en numerosas ciudades. En Las Piedras formarán parte Royal Patisserie, Café Místico y Lo de Betty. En la ciudad de Canelones se podrá concurrir a Cafetería Addis, Politeama Café, Dulce Aurora y Bernabé. Por su parte, en el balneario Atlántida los establecimientos adheridos son Santoral Restaurante y Posada, Tres36 Restaurante, Kaly Café, Grano Subterráneo, 1939 Bar, Arami, Latte Beach y Restorán 22 Bar Atlántida.

A este circuito se agregan además locales de Las Toscas, Parque del Plata, Costa Azul, Salinas, Suárez, Santa Rosa, Tala, Pando y San Ramón. En Ciudad de la Costa la propuesta integrará una amplia variedad de cafeterías, panaderías y comercios gastronómicos, a los que también se sumarán muchos más comercios en todo el departamento. Asimismo, la cadena de heladerías Grido participará del circuito con sus múltiples sucursales distribuidas en diversas localidades de Canelones.

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