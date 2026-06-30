Delegación de la Unión Europea evaluó centro de tratamiento para personas con consumos problemáticos en Las Piedras

Details Tuesday, 30 June 2026 13:32

Representantes de la Unión Europea realizaron una visita técnica a la Casa de Tratamiento Comunitario para Mujeres y Género Diverso de Las Piedras con el fin de evaluar el desempeño del centro tras sus primeros meses de gestión.

El dispositivo atiende a personas que atraviesan consumos problemáticos de sustancias, en su mayoría en situación de calle, mediante un abordaje integral que combina la asistencia terapéutica con la inserción social y laboral.

La comitiva internacional, liderada por el director del Programa de Cooperación con América Latina y el Caribe, Borja Díaz Rivillas, recorrió el establecimiento junto a autoridades nacionales y departamentales.

De acuerdo con los datos divulgados por la Intendencia de Canelones, el centro cuenta con una capacidad para 20 usuarios y funciona de lunes a viernes entre las 09:00 y las 20:00 horas, brindando asistencia psicológica, consultas jurídicas, talleres de formación y un sistema de cuidados para los hijos de los asistentes.

Durante el intercambio de avances, Díaz Rivillas valoró las dinámicas implementadas al señalar que “quienes asisten se sienten acogidas, sienten calidez de todo el equipo de profesionales que trabaja, reciben asesoramiento jurídico, atención psicológica y entran en diferentes dinámicas para, en el futuro, poder buscar caminos para la inserción sociolaboral”.

El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, remarcó la importancia de asegurar un servicio digno y cálido donde la población objetivo sea bien recibida, detallando que los procesos de estabilización requieren tiempo y que “a nivel internacional, se plantea que lugares como este son tanto o más efectivos que un lugar residencial”.

En tanto, la directora general de Desarrollo Humano de la comuna, Gabriela Garrido, explicó que “este centro busca ser un lugar de protección, contención, que ayude a salir adelante, a volver a la vida laboral y familiar”, e informó que en los primeros cuatro meses de actividad se concretaron los primeros tres egresos de mujeres que accedieron a subsidios habitacionales mediante convenios estatales.

Foto: Intendencia de Canelones

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