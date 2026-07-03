Avanzan las obras de reparación en paradas de ómnibus dañadas de Las Piedras

Details Friday, 03 July 2026 14:42

Aproximadamente veinte paradas de ómnibus fueron reacondicionadas en la ciudad de Las Piedras en el marco de un plan de mantenimiento de la infraestructura del transporte público. Las obras se concentran en la refacción de los refugios que presentan roturas o un avanzado estado de deterioro.

Los arreglos se realizan gracias a los avisos que envían los propios vecinos de la zona. Según datos del Municipio de Las Piedras, el personal trabaja en base a los reportes que llegan a la línea de WhatsApp 092 450 629. A través de este número, se pide a la población enviar una foto y la dirección exacta de la parada dañada para poder programar su reparación.

Los trabajos de mantenimiento siguen activos, por lo que el canal de comunicación permanece abierto para que los usuarios informen sobre otras paradas de ómnibus que necesiten arreglos.

Foto: Municipio de Las Piedras

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