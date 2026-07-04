Siniestro fatal en Canelones: un hombre falleció y otro resultó herido

Details Saturday, 04 July 2026 14:12

Un siniestro de tránsito registrado a primera hora de este sábado en Canelones dejó como saldo un hombre de 47 años fallecido y otro de 37 lesionado.

El hecho ocurrió sobre las 07:00 horas, a la altura del kilómetro 42 de la Ruta 8, cuando el automóvil en el que viajaban salió de la calzada y terminó volcado al costado de la ruta.

El conductor murió en el lugar a raíz de las lesiones sufridas durante el accidente. El acompañante, en tanto, fue asistido y derivado a un centro de salud tras presentar un traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento recuperada y amnesia del episodio.

Policía Caminera trabaja para esclarecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

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