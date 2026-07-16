El ministro de Economía destacó que la capacidad de desarrollo de Canelones “no tiene límites”

Details Thursday, 16 July 2026 13:25

Canelones se proyecta como un polo clave de desarrollo en el área metropolitana, gracias a su ubicación estratégica y su diversificación productiva. Así lo planteó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al analizar las fortalezas y el crecimiento del departamento en los últimos 20 años.

Esta disertación tuvo lugar durante el desayuno de trabajo “De Primera Mano”, organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, donde el jerarca presentó un panorama general de la economía nacional y regional, y posteriormente respondió consultas sobre las fortalezas y desafíos del departamento.

De acuerdo con información difundida por la comuna, Oddone señaló que una de las principales ventajas de Canelones es su ubicación estratégica, una condición que, según sostuvo, el departamento logró aprovechar durante las últimas dos décadas. En ese sentido, resaltó la diversificación productiva y su capacidad para proveer de bienes y servicios al área metropolitana, la cual definió como “enorme”.

El jerarca destacó que la política de estímulos de la Intendencia de Canelones impulsó la instalación de “una constelación de empresas” en el cinturón de Montevideo. Asimismo, valoró la llegada de nuevos habitantes a Ciudad de la Costa, lo que afianza al territorio como proveedor de servicios y zona de residencia para quienes trabajan en la capital.

De cara al futuro, Oddone afirmó que el departamento tiene una capacidad que “no tiene límites” para atraer inversiones y continuar expandiéndose.

Foto: Intendencia de Canelones

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