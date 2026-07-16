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Comenzó la reconstrucción y bacheo de calles y avenidas en la ciudad de La Paz

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Thursday, 16 July 2026 13:29

Días atrás comenzaron las obras para reconstruir diferentes calles y avenidas de la ciudad de La Paz.

Las tareas consisten en el levantamiento completo de las capas de asfalto en mal estado y la realización de un nuevo pavimentado, entre otros trabajos. Las primeras intervenciones se llevaron a cabo en el barrio Porvenir, donde se iniciaron los trabajos de repavimentación.

Posteriormente, según la información difundida por el Municipio de La Paz, las cuadrillas continuaron con tareas de bacheo debido a roturas en el pavimento en la intersección de Ramón Álvarez y César Mayo Gutiérrez. Asimismo, se realizan reparaciones en el cruce de las calles César Mayo Gutiérrez, T. Aldabalde y 28 de Febrero.

Foto: Municipio de La Paz

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