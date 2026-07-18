Canelones abre debate territorial con la Comisión Organizadora Departamental

Details Saturday, 18 July 2026 13:03

La Comisión Organizadora Departamental (CODE) quedó instalada en Las Piedras para coordinar las asambleas territoriales hacia el 4.° Congreso Nacional de Educación. Estos espacios promoverán la participación ciudadana, permitiendo que mayores de 12 años presenten propuestas para la Estrategia Nacional de Educación.

La presentación se realizó en el Centro Cultural Carlitos de Las Piedras, con la participación de autoridades nacionales y departamentales, entre ellas el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el intendente en funciones Pedro Irigoin y representantes de la organización del Congreso Nacional de Educación.

Cualquier grupo de al menos 15 personas registradas puede conformar una asamblea. Las propuestas serán elaboradas por mayores de 12 años (los menores de 15 tendrán voz pero no voto).

Por su parte, el 4.° Congreso Nacional de Educación “Misiones Sociopedagógicas” se desarrollará en noviembre. Su objetivo es deliberar sobre el futuro del sistema educativo como una construcción colectiva. Entre los temas centrales de su agenda se debatirán el impacto de la inteligencia artificial en las aulas, la convivencia escolar, las situaciones de violencia y la asistencia de los estudiantes a clase.

Foto: Intendencia de Canelones

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