Condenado por hurtar caños de cobre en un centro educativo de Las Piedras

Details Monday, 20 July 2026 12:42

Un hombre de 31 años fue detenido tras ser identificado como el presunto autor del hurto de caños de cobre de equipos de aire acondicionado de un centro educativo ubicado en las calles Garibaldi y Wilson Ferreira Aldunate, en Las Piedras.

La investigación comenzó luego de que el Centro de Comando Unificado alertara a efectivos policiales sobre la presencia de una persona dentro del predio. Con registros de videovigilancia y el trabajo de Policía Científica, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

El detenido, identificado con las iniciales G. H. B. R., de 31 años y con varios antecedentes por hurto, fue localizado por agentes del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) durante recorridas preventivas.

Finalizada la audiencia judicial, fue condenado por ser "autor penalmente responsable de un delito continuado de hurto especialmente agravado" y le impuso una pena de 21 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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