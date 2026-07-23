Iglesia Cristo Obrero, en Atlántida, celebra los cinco años como Patrimonio de Unesco

Details Thursday, 23 July 2026 13:12

El próximo sábado 25 de julio, desde las 10:30 horas, se realizarán las celebraciones por el quinto aniversario de la declaración de la iglesia Cristo Obrero, obra del ingeniero Eladio Dieste ubicada en Atlántida, como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Las actividades tendrán lugar en el predio de la iglesia Cristo Obrero, en Estación Atlántida, departamento de Canelones (Av. Monseñor José Orzali, 15200), y contarán con la participación de autoridades nacionales, departamentales y locales.

La jornada incluirá una feria con más de 60 emprendedores, espectáculos artísticos y visitas guiadas por una de las obras más representativas de Dieste.

En julio de 2021, la iglesia de Atlántida, creada por el ingeniero Eladio Dieste, fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, convirtiéndose en el tercer sitio uruguayo en ingresar a esta lista junto al Barrio Histórico de Colonia del Sacramento y el Paisaje Industrial Fray Bentos. La Unesco destacó la obra como un ejemplo de la arquitectura moderna latinoamericana que “encarna la búsqueda de la igualdad social con un sobrio uso de los recursos, cumpliendo los imperativos estructurales con un gran efecto estético”.

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