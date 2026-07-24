“Hospitalito” inicia histórica ampliación

Details Friday, 24 July 2026 10:41

El Centro de Salud Ciudad de la Costa, conocido como el “Hospitalito”, inició una de las mayores transformaciones de su historia. La obra de remodelación y ampliación mejorará la capacidad de atención de un servicio que recibe más de 70.000 usuarios y atiende unas 40.000 consultas de emergencia al año.

Los trabajos incluyen la construcción de 1.050 metros cuadrados nuevos y una profunda reorganización del edificio. Entre las principales mejoras figuran una nueva emergencia, la separación de los sectores de atención para adultos y pediatría, la creación de 14 consultorios, la ampliación de las áreas de farmacia y salas de espera, además de la renovación de espacios administrativos, baños y vestuarios.

El proyecto también concentrará en un mismo predio la policlínica de salud mental, que actualmente funciona en otro local, e incorporará una base del SAME 105 para fortalecer la respuesta ante emergencias.

Los trabajos preliminares de limpieza del predio (cedido en comodato por la Intendencia de Canelones a ASSE) ya habían comenzado previamente, dando paso al inicio formal de la construcción este jueves 23 de julio.

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