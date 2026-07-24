Friday, 24 July 2026

 
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Reconocimiento a funcionarios de Zona I que abarca seis comisarías de esta región

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Friday, 24 July 2026 10:55

La Jefatura de Policía de Canelones realizó una ceremonia de reconocimiento al personal policial de la Zona Operacional I, en el marco de una serie de actos que se vienen desarrollando en distintas zonas del departamento.

La actividad contó con la participación del Comando de Jefatura, autoridades policiales, representantes institucionales, familiares e invitados, en una jornada destinada a reconocer públicamente la labor de quienes, desde diferentes áreas y unidades, trabajan diariamente para fortalecer la seguridad pública en Canelones.

Durante la ceremonia se destacó el compromiso, la responsabilidad y el profesionalismo de los funcionarios durante el primer semestre del año, ocasión en la que fueron distinguidos los integrantes del Área de Investigaciones de Zona I, encabezada por el comisario Heber Castiglioni.

Además, se reconoció a efectivos de las distintas dependencias de la zona: las seccionales 3.ª (Los Cerrillos), 4.ª y 21.ª (Las Piedras), 5.ª (La Paz), 19.ª (Progreso) y 30.ª (18 de Mayo), junto con personal de la URPC I, PADO Zona I, C.E.V.D. y G., y jefes y encargados de las diferentes unidades.

Lea la noticia completa en nuestra edición impresa del jueves 23 de julio.

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