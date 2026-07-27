Fabio Quevedo, jefe de Policía de Canelones, habló sobre delitos y operativos: “Más del 70% de los homicidios son entre bandas rivales”

Details Monday, 27 July 2026 14:19

El jerarca policial reconoció un aumento de los homicidios en el departamento, aunque destacó que el esclarecimiento supera el 80%. Además, aseguró que hurtos y rapiñas registran descensos importantes.

El jefe de Policía de Canelones, comisario general (R) Fabio Quevedo Brito, también destacó el valor de las ceremonias de reconocimiento que la Jefatura viene realizando en las distintas zonas operacionales del departamento, y señaló que estas instancias se transformaron en una característica de la institución para reconocer el desempeño de sus funcionarios.

“Es algo ya característico de la Jefatura de Policía de Canelones. Hacemos reconocimiento a nuestros policías, a aquellos policías que se destacaron en las distintas actividades y funciones que cumplen para la Jefatura durante el primer semestre del año”, expresó el jerarca en rueda de prensa.

Quevedo sostuvo que este tipo de reconocimientos son importantes para que los efectivos sepan que su tarea es valorada por la institución. “Creo que es importante que ellos sepan que la Policía y que el Comando de la Jefatura reconocen su trabajo”, afirmó.

Consultado sobre la situación delictiva en el departamento, el jefe policial señaló: “Salvo los números de homicidios, que tenemos un incremento en este primer semestre, todos los demás delitos están a la baja, con un porcentaje importante en cada uno de ellos”, explicó.

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