Uruguay debuta este lunes ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo

Details Monday, 15 June 2026 12:36

La selección nacional debuta hoy a las 18:00 de Miami (19:00 horas de Uruguay) en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium.

El plantel sufrió un retraso logístico en su vuelo desde México debido a un error administrativo de la FIFA, inconveniente que la delegación ya superó para instalarse en su lugar de concentración.

El equipo conducido por Marcelo Bielsa afrontará el compromiso con las bajas de Ronald Araujo, José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta, quienes continúan recuperándose de molestias físicas con miras a los siguientes partidos del Grupo H.

Sobre estas ausencias, el entrenador asumió la responsabilidad en conferencia de prensa y señaló: "Nos sentimos responsables, pero no podríamos haber hecho algo diferente a lo que hicimos. No hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con ellos".

Foto: X - Selección Uruguaya

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