Uruguay llega a la última fecha del Grupo H con la clasificación en juego ante España

Details Thursday, 25 June 2026 14:53

La selección uruguaya afrontará este viernes 26 de junio un partido decisivo para sus aspiraciones en el Mundial 2026 cuando enfrente a España por la tercera y última fecha del Grupo H.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega a la definición de la serie con dos puntos, producto de los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que necesita una victoria para asegurar su clasificación a la próxima fase sin depender de otros resultados.

El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, México, desde las 21:00 horas de Uruguay. En paralelo se jugará el otro partido del grupo entre Cabo Verde y Arabia Saudita, cuyos resultados también serán determinantes para la definición de las posiciones.

España encabeza la tabla con cuatro unidades luego de empatar con Cabo Verde y derrotar a Arabia Saudita, mientras que Uruguay buscará su primer triunfo en el torneo en un escenario de máxima exigencia.

Foto: X - Selección Uruguaya

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