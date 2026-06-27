Dura eliminación de la Celeste en fase de grupos tras caer ante España

Details Saturday, 27 June 2026 13:56

La selección uruguaya se despidió prematuramente del Mundial 2026 al perder 1-0 frente a España en Guadalajara, quedando fuera de la competencia en la primera ronda. Un error del arquero Fernando Muslera a los 41 minutos facilitó el único gol del partido, convertido por Álex Baena.

Tras la jugada, Muslera no regresó al campo para el complemento. El entrenador Marcelo Bielsa reveló luego el trasfondo de la variante: "Muslera decidió él salir en el entretiempo".

La derrota dejó a Uruguay en la tercera posición del Grupo H con apenas dos unidades, por detrás de España y Cabo Verde, sin chances de avanzar a los 16avos de final. Sobre el final, Agustín Canobbio vio la tarjeta roja.

En conferencia de prensa, el director técnico asumió la responsabilidad del fracaso y dejó una fuerte autocrítica sobre su proceso: "Soy el responsable de esta decepción. Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Un paso que no dejó nada".

Foto: X - Selección Uruguaya

Publicidad