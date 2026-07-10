Messi y Mbappé lideran la carrera por la Bota de Oro Adidas

Details Friday, 10 July 2026 01:34

Lionel Messi comparte ahora la cima de la clasificación con Kylian Mbappé, luego de que el delantero francés también alcanzara los ocho goles en el partido de este jueves contra Marruecos.

Ambos atacantes se mantienen por delante de Erling Haaland, quien registra siete anotaciones en el torneo, seguido por el capitán inglés Harry Kane con seis y el francés Ousmane Dembélé, quien escaló a cinco goles. Según estadísticas de la Bota de Oro Adidas, la lista de los que buscan entrar en la pelea se completa con Ismaila Sarr, Mikel Oyarzabal, Julián Quinones, Jude Bellingham y Vinicio Junior, quienes se mantienen con cuatro goles cada uno.

La Bota de Oro adidas se le otorgará al jugador que marque más goles en la fase final del torneo. Si dos o más jugadores marcan el mismo número de goles, será determinante el número de asistencias (según lo determinen los miembros del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA).

Si dos o más jugadores siguen empatados tras tener en cuenta el número de asistencias, se tendrá en cuenta el total de minutos jugados en el torneo, y el jugador que haya disputado menos minutos ocupará el primer puesto.

Foto: X - FIFA

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