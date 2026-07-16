Argentina y España jugarán la final del Mundial este domingo tras superar a Inglaterra y Francia

Details Thursday, 16 July 2026 22:10

El próximo domingo 19 de julio a las 16:00 horas de nuestro país, las selecciones de Argentina y España se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir el título de la Copa del Mundo 2026. El encuentro medirá a los vigentes campeones de América y de Europa en una final inédita.

Para acceder a este partido decisivo, ambos seleccionados debieron superar semifinales de alta exigencia. El conjunto argentino logró su clasificación tras vencer por 2 a 1 a Inglaterra. El equipo dirigido por Lionel Scaloni revirtió una desventaja inicial luego del gol de Anthony Gordon a los 55 minutos, gracias a las anotaciones de Enzo Fernández a los 85 y de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento.

Además del pasaje a la final, el encuentro dejó registros históricos para ambos países. A sus 39 años, Lionel Messi se convirtió en el futbolista de campo con mayor edad en disputar una semifinal mundialista. Por su parte, Harry Kane alcanzó los 121 partidos con su selección, estableciendo un nuevo récord de partidos jugados en la historia del equipo inglés.

Por otro lado, la selección española dirigida por Luis de la Fuente clasificó a la final tras vencer a Francia por 2 a 0. El combinado español se impuso en el Estadio Dallas con goles de Mikel Oyarzabal, de penal a los 21 minutos, y de Pedro Porro a los 57 tras una asistencia de Dani Olmo.

El partido del próximo domingo determinará si Argentina suma su cuarta estrella mundial o si España se corona campeona del mundo por segunda vez en su historia.

Foto: AFA

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