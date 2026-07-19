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España se impuso ante Argentina y sumó su segunda Copa del Mundo

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Sunday, 19 July 2026 22:44

La selección española de fútbol se consagró campeona del mundo al derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro se caracterizó por la rigurosidad táctica y la paridad en la mitad de la cancha, donde ambos equipos priorizaron el orden defensivo, lo que derivó en escasas situaciones de gol y estiró la definición al tiempo suplementario.

El rumbo del juego se modificó en el alargue tras la expulsión del mediocampista argentino Enzo Fernández. Con superioridad numérica, el conjunto europeo aprovechó el desgaste de su rival y, en el minuto 106, Ferran Torres convirtió el único gol del partido.

Al cabo de los 120 minutos, el pitazo final selló la victoria de España, que volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años.

Foto: X - @SEFutbol

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