La covid-19, el CTI y ¿una segunda oportunidad?

Carta de un paciente uruguayo que padeció COVID-19

A mi nadie me lo contó. Lo viví en carne propia. Y si bien yo sentí que nunca estuve en estado crítico, la realidad es que podía haber pasado cualquier cosa con mi vida.

Ni los propios médicos lo sabían con certeza, por eso me pasaron a CTI, por ser paciente de riesgo y para poder monitorearme mejor.

Lo peor del COVID-19, además de las complicaciones que puede acarrear, es la soledad en que transcurre la enfermedad, donde la poca o mucha contención que te pueden brindar los médicos y enfermeros, en cuentagotas por lo contagioso del virus, se convierte en algo sumamente vital.

Es el único contacto humano que tienes y las pocas palabras que intercambias con ellos es lo que te sigue uniendo con el mundo exterior.

¡Chapeau para el personal sanitario! Confieso que sentí mucho miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a sufrir, no a morir. Me falta mucho por vivir todavía, pero si era mi hora, no quería sufrir. Me sentí un niño desvalido, en todo sentido, sin el abrazo materno. Gracias a la tecnología podía estar en contacto con mis seres queridos que me alentaron y apoyaron y para mi sorpresa, descubriendo afectos que no sabía eran un gran tesoro escondido.

Sin ser creyente aprendí o recobré la fe en la gente. Esa energía la sentí y aún la siento. Debo haber hecho cosas buenas para merecerlo. Apelo al sentido común de todos para que no subestimen al COVID. Respeten las recomendaciones sanitarias. No quisiera que pasaran por esta experiencia.

¡Gracias a todos!