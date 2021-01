Gobierno definió retorno al cierre parcial de fronteras favorable a ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes

El Poder Ejecutivo determinó que las fronteras se vuelvan a abrir a ciudadanos uruguayos, extranjeros residentes y en los casos de excepciones que enumera ese decreto. “Volvemos al 20 de diciembre, al cierre parcial de fronteras”, explicó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tras el Consejo de Ministros del miércoles 27 en la Torre Ejecutiva. Se mantiene el resto de las medidas ratificadas el pasado 6 de enero.

Tras la reunión de los ministros con el presidente, Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Al inicio de la conferencia, el presidente recordó las medidas tomadas el 16 de diciembre y prorrogadas por el Poder Ejecutivo hasta fin de mes, el pasado 6 de enero. Analizó la situación actual de la emergencia sanitaria por COVID-19, resaltó que no se ha llegado a la cantidad de casos activos prevista y que la ocupación de los centros de cuidados intensivos (CTI) alcanza a 89 camas, un 56,8% del total, con 11% de pacientes de coronavirus.

En cuanto a las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros de la jornada, el mandatario anunció que las fronteras se vuelven a abrir a ciudadanos uruguayos, extranjeros residentes y en los casos de las excepciones previstas. “Volvemos al 20 de diciembre, al cierre parcial de fronteras”, explicó.

Asimismo, debido al cierre parcial de fronteras, aseguró, habrá un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud Pública en coordinación con el del Interior y el de Defensa Nacional, para controlar el pasaje por las fronteras de las personas autorizadas y fiscalizar el cumplimiento de las cuarentenas.

Las medidas que tenían vigencia hasta el 31 de enero, como el control de las aglomeraciones; la autorización a los Comités de Emergencias Departamentales para definir la extensión de hasta en 2 horas la actividad en bares, restaurantes, etcétera, luego de la 00:00 horas; la habilitación de espectáculos deportivos sin público y espectáculos culturales con aforo mínimo; las sanciones a los lugares comerciales y de trabajo que incumplan los cuidados sanitarios; el teletrabajo en la Administración Pública, la no concurrencia de los mayores de 65 años y la exhortación a incorporar esta modalidad laboral en el ámbito privado, continúan vigentes.

Consultado acerca de las negociaciones con otros laboratorios productores de vacunas, el presidente afirmó que se encuentran avanzadas. “La confirmación de la eficacia, disponibilidad y tiempo de llegada de las vacunas es fundamental”, precisó. En cuanto a la cantidad de vacunas que el Estado uruguayo adquirirá de la vacuna Sinovac, el jerarca reafirmó lo anunciado este sábado 23 y añadió, posteriormente, que no dispone de elementos para pensar que el acuerdo pactado con el laboratorio no se cumplirá.

Por otra parte, indicó que la prioridad es “tener la mayor cantidad de dosis de vacunas probadas que se puedan suministrar lo antes posible”. La instalación de un laboratorio de vacunas en el corto plazo puede ser una aspiración, pero no parece ser el lugar para ubicar las urgencias, estimó.

Lacalle Pou confirmó la realización de una campaña a favor de la vacunación, que no será obligatoria, que detallará los beneficios de inocularse. El plan se comunicará en breve, adelantó, lo cual generará mayores niveles de confianza en la población, dijo.

El presidente calificó la vacunación voluntaria como un ejercicio de libertad solidaria, porque, dijo, “vacunarse no es solamente para uno, sino para los demás”, y compartió lo expresado por el ministro Salinas, quien consideró la inoculación “un deber moral y ético”. Señaló que el mundo irá hacia un pasaporte sanitario que, si bien no será obligatorio, puede reducir la movilidad de las personas que no se vacunen.

Consultado acerca de la logística previa a la llegada de las vacunas, el mandatario destacó la labor del Ministerio de Salud Pública, el de Defensa Nacional y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales.

El presidente descartó, nuevamente, la cuarentena obligatoria y subrayó la importancia de asistir a lugares abiertos, como parques o plazas, siempre portando tapabocas, a fin de preservar la salud y reducir estados de estrés o angustia.

Al finalizar, aclaró que no se harán públicas las condiciones establecidas en los contratos firmados con los laboratorios. “No nos apartamos de la Constitución ni de la ley”, sentenció el mandatario, y concluyó: “Nos hacemos responsables de lo que firmamos”.

Fuente: Presidencia