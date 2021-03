Jefatura de Policía de Maldonado solicita colaboración para hallar a joven ausente

Details Thursday, 11 March 2021 22:00

La Jefatura de Policía de Maldonado solicita la colaboración de la población para ubicar a Franco Agustín Toledo Acosta de 22 años, quien fuera visto por última vez por sus familiares el sábado 6 de marzo y quienes en la madrugada de hoy realizaron la denuncia por su desaparición.

El joven vestía ropa deportiva, es de complexión delgada, mide 1,70, cabello corto, cutis blanco y tiene varios tatuajes (uno de ellos de letras chinas sobre el costado derecho del cuello, otro es la cara de un gato en el antebrazo derecho).

Quienes cuenten con información pueden aportarla a través de las siguientes líneas de comunicación:

•9-1-1.

•2030 4638 (Sección de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes).

•Seccional policial más próxima.