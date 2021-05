Correo Uruguayo advierte por correo electrónico que incluye mensaje falso

Details Saturday, 22 May 2021 15:29

El Correo Uruguayo hizo una advertencia ante circulación de correos electrónicos fraudulentos.

En un comunicado informa que se ha constatado una maniobra fraudulenta con correos electrónicos que simulan ser enviados desde la dirección This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , en los que se informa falsamente al usuario que tiene un envío pendiente de entrega y debe realizar un pago a través de un enlace a un sitio web.

Se informa que dichos correos electrónicos no son enviados por Correo Uruguayo y no tienen ningún vínculo con la empresa, por lo que se exhorta a no hacer clicks en enlaces que soliciten datos personales o pago de productos o servicios.

La denuncia correspondiente fue realizada en CERTuy (Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática), quienes están trabajando para resolver esta situación.

Se aconseja a los usuarios que ante cualquier tipo de dudas realicen sus consultas por los canales oficiales de Correo Uruguayo: telefónicamente a través del 0800 2108 o en el sitio web (www.correo.com.uy).

19 de mayo de 2021