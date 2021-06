Regresan al océano animales que habían rescatado y rehabilitado

Details Monday, 07 June 2021 13:17

Rescate Fauna Marina Uruguay compartió un video en el que puede apreciarse cómo la organización libera animales que ha salvado.

"Con ustedes hemos compartido su rescate, su rehabilitación y ahora ya recuperados, saludables y con muy buen peso... es hora de que regresen a su océano", expresó la organización a través de un comunicado.

En el comunicado agradecen las contribuciones solidarias que recibe la ONG: "Gracias por acompañarnos. Este trabajo es posible con tu apoyo. Tu aporte suma y es imprescindible para seguir adelante! GRACIAS!". También indican los medios a través de los cuales Rescate Fauna Marina Uruguay recibe colaboración:

"ABITAB: 16907

RED PAGOS: 59500 (Tarjeta Mi Dinero: 17472193)

COLECTATE: 10122 (https://www.colectate.com.uy/colecta/participar.php?ID=10122)

En línea, vía tarjeta de crédito.

Paypal: Richard Tesore (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

WESTERN UNION dirigido a RICHARD FERMIN TESORE GAITAN, C.I.: 1.747.219-3, Punta Colorada, Maldonado, Uruguay".