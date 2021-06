Gobierno reemplaza a Carlos Uriarte por Fernando Mattos en el MGAP

Details Monday, 28 June 2021 15:17

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, designó el domingo 27 de junio a Fernando Mattos como nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en reemplazo de Carlos M. Uriarte. Mattos estaba al frente del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

"Es una enorme responsabilidad y un gran honor en lo personal y en lo profesional" manifestó el flamante ministro tras el anuncio sobre su designación.

Luis Lacalle Pou explicó en entrevista de Subrayado que aceptó el planteo de Ciudadanos para designar a Mattos en el MGAP, sin referirse a los motivos por los que Uriarte fue sustituido.

Sobre Mattos aseguró confiar "en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío", reconociendo a Uriarte "su calidez humana y su compromiso".

Adrián Peña, coordinador del sector Ciudadanos del Partido Colorado al que pertenece Uriarte, expresó en su cuenta de Twitter que "hemos propuesto al Presidente de la República el nombre del Ing. Fernando Mattos para encarar una nueva etapa al frente del MGAP en representación de nuestro sector, Ciudadanos. Estamos muy agradecidos por el trabajo, entrega y compromiso de nuestro compañero Carlos María Uriarte".

El ex ministro Uriarte hizo mención a su salida en su cuenta en Twitter: "ETAPA CUMPLIDA. Con la tranquilidad de haber aportado a la patria nuestro máximo esfuerzo. Solo me resta agradecer por el honor de haber sido parte de este gobierno que mucho me enorgullece". El mensaje fue retuiteado por Peña.