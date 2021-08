Germán Cardoso presentó su renuncia al cargo de ministro de Turismo y explicó los motivos

Details Friday, 20 August 2021 23:51

El viernes 20 de agosto el exministro de turismo, Germán Cardoso, y el secretario general del partido Colorado y expresidente, Julio María Sanguinetti, brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron los motivos de la renuncia.

"Dejo el pase libre al presidente para defenderme de las falsas acusaciones que me hicieron", afirmó Cardoso. Atribuyó esas acusaciones a "un ataque furibundo".

El exministro anticipó que solicitará la creación de una Comisión en el Parlamento que investigue "cómo fueron las compras en mi mandato y en el período anterior".

Sanguinetti dijo además que la renuncia de Cardoso "ahorra y preserva un debate político en los medios".

Por la mañana, Lacalle Pou y Sanguinetti habían mantenido una reunión en la que conversaron sobre este tema.

Aún no ha sido comunicado formalmente quien asumirá como nuevo ministro de Turismo. Fuentes consultadas por Actualidad indicaron que el candidato es el senador y ex intendente de Rivera Tabaré Viera. No obstante, esto aún no ha sido decidido. Esta posibilidad aún se analiza, dado que si Viera deja su banca en el senado, asumiría un integrante de la Lista 15 y no del sector Batllistas, que es el que lidera Julio María Sanguinetti.