Hombre condenado en San Carlos por violación de su sobrina política que quedó embarazada

Details Tuesday, 14 September 2021 12:09

La Fiscalía de San Carlos obtuvo como resultado de un juicio oral la condena de un hombre por violación a la pena de 8 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

El lunes 6 de setiembre la Fiscalía Departamental de San Carlos de 1° turno, a cargo de la fiscal Mariela Núñez junto con su equipo compuesto por las fiscales adscriptas Pamela Meirelles y Gabriela Carrancio, logró la condena de S.M.B.T. como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violación a la pena de ocho años de penitenciaría de cumplimiento efectivo con descuento de la preventiva cumplida.

De la investigación llevada adelante por la fiscalía, surge que la víctima (una mujer de 20 años), develó haber sido abusada sexualmente por su tío político, el hoy condenado, luego que le fuera confirmado estar embarazada.

En efecto, la investigación arrojó que la víctima vive en el medio rural, se encuentra en situación de discapacidad intelectual ("retardo mental crónico moderado") y que en oportunidad que el hoy condenado se acercara afectivamente a la víctima y le ofreciera "enseñarle a manejar", la alejaba de la casa, aprovechando para perpetrar los abusos sexuales hacia la joven en reiteradas oportunidades.

De la declaración de la víctima y de las pericias se destaca que la joven sostiene haber sido violada negando así su intención de consentir relaciones sexuales. El cotejo de las muestras de ADN del hijo de la víctima, confirmó la paternidad del imputado.

Recoge la sentencia: "que la hipótesis emergente es la de una dinámica relacional con características abusivas entre la joven y el denunciado (asimétrica, oculta/prohibida, mediada por la seducción/manipulación del denunciado), lo que llevaría a que aceptara el contacto sexual mediante seducción/manipulación".

Agrega: "En definitiva los informes admitidos con la declaración de los técnicos convocados y de la propia declaración de la joven (...) establece que el imputado la llevaba a manejar, cuando iba al campo abusaba de ella, no siendo consentido por la víctima, le suministraba una pastilla luego de compelirla sexualmente, niega tener una relación amorosa con el mismo, ‘era un tío’, y a pesar de que no fue amenazada (por el imputado), la victima expresó ‘yo le tenia miedo a él’; elementos recabados que dan cuenta, la joven fue compelida con violencia y amenazas a sufrir la conjunción carnal, las cuales no consintió, quedando embarazada de su agresor concibiendo un hijo de éste, siendo confirmada su paternidad en un porcentaje del 99.999%...".

La prueba se integra con la declaración de técnicos/as: pericia forense y psicológicas, de INMujeres, funcionarios policiales y de la psicológa de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo declararon otros testigos y se contó con la declaración de la víctima, recabada mediante prueba anticipada.

Se computó la atenuante de la primariedad y como agravantes el abuso de fuerza, de autoridad y de las relaciones domésticas conforme.

Asimismo, el juez interviniente, el doctor Vital Rodríguez, dispuso la aplicación de la reparación patrimonial como pena accesoria: el imputado deberá abonar a la víctima un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado o en su defecto doce salarios mínimos.

Fuente: Este texto fue elaborado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía para su difusión pública | Foto: Referencial