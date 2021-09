Sexo oral entre gorilas toma por sorpresa a espectadores en un zoo en Nueva York

Details Tuesday, 28 September 2021 03:05

Asombro, nervios, incomodidad y risas fueron algunas de las reacciones espontáneas de los espectadores ante el acto sexual entre primates que presenciaron en un zoológico de Nueva York, en Estados Unidos.

Muchos intentaron que los menores que estaban presentes no visualizaran lo que estaba ocurriendo.

Una de las personas que estaba en el zoológico filmó lo sucedido y publicó un video que rápidamente se viralizó en la red social Twitter.

En declaraciones al periódico The New York Post, aseguró no conocer la conducta sexual de los gorilas, por lo que dijo haber sentido asombro y temor.

GORILLAS GETTIN HEAD @ THE BRONX ZOO 🙈🤣 pic.twitter.com/6hwRt5hHXq — Perc Franklin (@GuiseppeGangsta) September 23, 2021

Fuente: Twitter | The New York Post