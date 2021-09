Interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber

Details Wednesday, 29 September 2021 04:23

En una conferencia de prensa realizada en una pausa de su interpelación en el Parlamento, el ministro Heber dijo estar conforme con su trabajo para "darle más seguridad a las personas".

Añadió que se habla de fugas "tratando de generar la sensación de que se fugan de las cárceles".

"Nosotros manejamos cifras, hemos tenido 19 fugas en lo que va del año y 17 fueron recapturados, solo dos están pendientes de captura", subrayó.

Heber hizo referencia a que "Son 19"… y "los años anteriores fueron más de 40".

"Creemos realmente que el acento tiene que estar puesto en qué es lo que vamos a hacer de ahora en más con una situación insostenible como la que tenemos en algunos módulos del exComcar y en algún módulo de la Cárcel de Canelones, en donde hay un hacinamiento que es inadmisible y por primera vez le ponemos el acento, la ocupación y el compromiso a buscar una solución", manifestó.

CONFERENCIA DE LA DIPUTADA INTERPELANTEb>

También habló en conferencia de prensa la diputada interpelante, Lucía Etcheverry.

Señaló que Heber "ha entrado en contradicciones", por lo cual el Frente Amplio entiende que "no sabe, no está preparado y no asume su responsabilidad en el liderazgo de la gestión de la política pública de seguridad ciudadana".

"En términos de la política de seguridad tenemos una actitud refundacional con una pérdida de garantías para la ciudadanía y también para la institución policial, y además un sistema carcelario que está colapsado en una situación extremadamente crítica y no hay un rumbo claro de recursos concretos y material con el que efectivamente podamos alertar una posibilidad de reconocer lineamientos claros, firmes y conocedores del tema", agregó Etcheverry.

Fuente: Conferencia de Prena | Parlamento