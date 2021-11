“Debo cuidarme que no se me vaya la mirada” dijo el sacerdote apodado Gordo Verde

Details Friday, 19 November 2021 22:38

El popular sacerdote Juan Andrés Verde, apodado y conocido como Gordo Verde, habló sobre las "tentaciones de la carne" y al respecto dijo que él es "de carne y hueso".

Realizó estas declaraciones en el programa "Hacemos lo que podemos", que se emite por la emisora 970 Universal.

"En verano me tengo que cuidar" aseguró Verde. "Debo cuidarme que no se me vaya la mirada", agregó con humor. De todas formas, aclaró que el tema del celibato sacerdotal es "un huevo de explicar".

"Lo natural -señaló el sacerdote- es formar una familia, vivir la sexualidad, la pareja". En este sentido, afirmó que "lo que yo vivo no es natural, evidentemente no".

"Tiene que haber una fuerza sobrenatural que me lleve a vivir esto y a que lo logre" aseguró y sostuvo que "si no la hay es imposible".

Verde no está de acuerdo con una eventual futura aceptación de la homosexualidad por parte de la Iglesia Católica, porque si bien acepta que "cada uno exprese su amor de la forma que quiera", aclaró que el matrimonio "es un sacramento que para nosotros es algo sagrado" y que "tiene un fin que es procrear, que es dar a luz".

Entrevista de 970 Universal