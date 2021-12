Polémica por dichos de edila que denunció ser víctima de violencia de género

Details Saturday, 04 December 2021 04:42

María Noel Domínguez es edila del Frente Amplio en Treinta y Tres. Denunció haber sido víctima de violencia de género.

"A mí el 1ro. de agosto me rompieron la nariz y los dientes, mi novio", publicó el 21 de noviembre la curúl en su cuenta de Facebook, cuatro días antes del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

"Hice la denuncia el 13 -expresó la edila en su publicación- Entre el 1 y el 13 quise entender que había pasado, como alguien que yo quería me despertó de ‘los pelos’ para darme la cara contra el piso solo porque me había dormido. Aunque al final había más de un antecedente y explicación".

"Cuando pude razonar algo más, y hacer la denuncia, pensé que no había dos lecturas. Pero al final había", señaló Domínguez". No obstante, Domínguez aclaró que "hoy, a más de tres meses, quiero decir que me chupan un huevo las dobles lecturas. Las que intentan justificar. Y que justifiquen sí, pero sepan que son cómplices de violencia", subrayó.

En otro párrafo de su publicación, Domínguez agregó: "Y ta eso. Porque estoy cansada de salir y que a 3 meses todavía los amigos atomicen, estén de pesados. Ni a palos voy para atrás, en nada. Suerte ustedes".

"Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez", sentenció. "Estoy re podrida de que social como institucionalmente se justifique, voy a estar por acá siempre. Y váyanse a la mierda. Y también, que se enteren los padres, que a sus hijos les da clase un violento", fue la conclusión de su mensaje.

OPINIONES DE DIRIGENTES DE PARTIDOS POLÍTICOS

El periodista Gabriel Pereyra consignó en su cuenta de Twitter la noticia, indicando que "una edila del Frente Amplio de Treinta y Tres fue agredida brutalmente por su pareja, un docente de idioma español" y de que "la bancada nacionalista impulsó en la Junta Departamental una moción de apoyo a la edila agredida. El Frente no la votó. Huelgan los adjetivos".

La bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental emitió un comunicado de prensa, en el que indica que "acompañó a la edila desde el primer momento". En el comunicado la coalición de izquierda aclara que "nunca se sometió a votación una moción de apoyo por lo sucedido a la edila" y que "fue voluntad de la edila al ser consultada, la no realización de un comunicado por parte de la Junta Departamental".

"Repudiamos enfáticamente todos los hechos de violencia, especialmente los de carácter de violencia basada en género. Rechazamos que desde la bancada del Partido Nacional se utilice este hecho de violencia con fines de conseguir un rédito político", sostuvo la bancada departamental del Frente Amplio en su comunicado.

Fuente: Frente Amplio | María Noel Domínguez