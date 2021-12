Ricardo Erlich afirmó que votaron más de 100.000 personas en las internas del FA

Details Monday, 06 December 2021 04:54

El coordinador del Frente Amplio (FA), Ricardo Erlich, aseguró que en las elecciones internas del Frente Amplio (FA) del pasado domingo 5 de diciembre sufragaron 100.000 personas aproximadamente, superando a la de 2016, que totalizó 94.000 votos.

No obstante, el ex intendente aclaró que no se dispone aún de la cifra exacta, ya que falta computar los votos del exterior.

Erlich indicó que hubo más de 900 mesas de votación en todo el país y calificó a esta elección de "compleja", por tratarse de "seis elecciones simultáneas (presidencia nacional, presidencia departamental, representantes de cada sector, bases en el Plenario Nacional y bases en los Plenarios Departamentales).

En dos semanas se sabrá si Fernando Pereira, Ivonne Passada o Gonzalo Civila asumirá como presidente del Frente Amplio.

Fuente: Frente Amplio | Declaraciones públicas en conferencia de prensa de Ricardo Erlich.