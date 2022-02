Details Thursday, 03 February 2022 03:55





SOBRESTANTE para Las Piedras (Barrio Talca)



Requisitos:



1 - Debe demostrar experiencia como Sobrestante de obras.2 - No ser funcionario público, ni mantener ningún tipo de vínculo contractual con la

Administración Pública.3 - Residir en la zona.Modalidad: Contrato de trabajo de derecho privado hasta el fin de la obra.



Bases del llamado en la página web del MVOT: https://www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias



Los interesados deberán enviar su Curriculum Vitae e Historia laboral emitida por BPS a la casilla de correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hasta el 11 de febrero de 2022.