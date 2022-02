Condenaron a 22 años de penitenciaría al asesino de un adolescente en Toledo Chico

Details Friday, 04 February 2022 16:30

Fue condenado como resultado del juicio oral por un homicidio cometido en la madrugada del 3 de mayo de 2020.

La Fiscalía Penal de Montevideo de Homicidios de 1er. turno, a cargo del fiscal Carlos Negro, logró como resultado de un juicio oral la condena de un hombre por un homicidio cometido en mayo de 2020.

R.E.C.S. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado a la pena de veintidós años de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida.

El día 3 de mayo de 2020 en una vivienda del barrio Toledo Chico se organizó una fiesta bailable para esa madrugada, a la que asistieron -entre otras muchas personas- el acusado y la víctima adolescente.

Cerca de las 4 hs., dentro de la pieza que cumplía la función de pista de baile, C. tuvo un incidente menor con otra persona, y el acusado que estaba exaltado lo invitó a pelear afuera. El otro hombre inicialmente aceptó pero al salir y enterarse quien era su retador, con fama de violento, desistió del desafío, intentó un arreglo amistoso y se volvió hacia dentro de la pieza.

Sin embargo, sus amigos se quedaron afuera por lo que C. se acerca a ellos provocándolos. Cuando uno de ellos decide que deben retirarse del lugar, C. extrajo un arma y le disparó en la nuca a la víctima desde corta distancia. La víctima cayó al suelo y C. huyó del lugar de manera violenta y presurosa en motocicleta disparando a las demás personas que estaban en el lugar sin distinguir. El herido fue trasladado a un centro médico donde falleció a causa de las heridas.

Esa misma noche, en las semanas subsiguientes y semanas antes del juicio, varios de los testigos del hecho recibieron amenazas para que desistieran de denunciar, de hacer juicio y de declarar en audiencia.

Sin embargo, el fiscal Carlos Negro logró demostrar su teoría del caso, sobre todo con la declaración de más de veinte testigos. Fue de relevancia el trabajo realizado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía como soporte y acompañamiento de estos testigos durante todo el proceso.

En la sentencia el Juez expresa que: "La Fiscalía entonces alcanzó con éxito su objetivo: reunir muchas personas que unánimemente dicen haber oído que el responsable fue el acusado, que se trataba de una persona violenta -robaba en las plazas, que te lastimaba, que atacó violentamente a terceros, que es un asesino, un persona mala, sin piedad, etc.- y sobre todo, que ninguno de ellos escuchó versión distinta".

"La Fiscalía reunió elementos de prueba directos, contextuales e indiciarios que individualmente y también en su conjunto, confluyen en sostener la culpabilidad del acusado", concluye.

Fuente: Fiscalía General de la Nación