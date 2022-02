Hallaron muerto en el arroyo Chuy al joven que estaba desaparecido

Details Saturday, 05 February 2022 20:35

El sábado 5 de febrero personal de Prefectura de la Armada de Uruguay, de la Brigada Militar de Barra do Chuí y de Bomberos de Brasil, realizaron un trabajo conjunto para encontrar al joven que estaba desaparecido.

Finalmente, hallaron su cuerpo en el arroyo Chuy, flotando debajo del puente de la Barra. Subrayado consignó esta noticia.

El joven tenía 18 años, era de nacionalidad brasilera y oriundo del Chuy. El citado medio informó que vivía con su suegro en Barra do Chuí y que trabajaba de peón en una barraca de la zona.

El jueves 3 de febrero el joven había concurrido con su suegro a la desembocadura del arroyo Chuy en el mar, para que le enseñara cómo pescar con red desde la escollera.

Según el testimonio del suegro, cuando comenzó la tormenta sugirió por precaución que se retiraran, pero el joven quiso permanecer y continuar pescando. Por ese motivo, se fue solo del lugar.

No obstante, se preocupó cuando constató que el joven no retornaba al hogar, ya que vivían juntos, por lo que regresó a buscarlo, pero no logró encontrarlo.

Fuente: Subrayado