Continúa la búsqueda de la adolescente desaparecida en Montevideo

Details Tuesday, 15 February 2022 14:36

La familia y amigos buscan a la adolescente Ahielen Casavieja, de 16 años, quien reside en una dependencia del INAU y está desaparecida desde el viernes 11 de febrero.

La madre de Ahielen afirmó que estuvo con ella ese día y relató a Subrayado que le "pidió para salir con unas amigas", por lo que se quedó con su "beba de cuatro meses".

"Ella a la 1:00 ya volvía para mi casa" y "1.30 estaba en la parada diciéndome que iba a volver", recordó su madre. Dijo que hay personas que observaron a "dos tipos alrededor de ella" y según indicó, "uno de esos hombres "vive acá atrás".

"Uno de ellos la drogó con pastillas y se la llevó para la casa", sostuvo. El citado medio informó que tras la denuncia policial de la familia, un hombre declaraba como testigo.

La madre de Ahielen expresó que el domingo 13 de febrero el sujeto la haría "aparecer a las 10:00 de la noche" y que solicitó a la familia que no hablaran "con la Policía ni nada". No obstante, explicó que esperaron "hasta las 10:00 de la noche", fueron luego "a hablar con él" y "no había aparecido".

Fuente: Subrayado