Discutió con su madre e incendió la casa familiar en Casavalle

El jueves 17 de febrero un joven de 18 años incendió la casa en la que residía la familia, tras una fuerte discusión con su madre. La vivienda estaba ubicada en Casavalle.

Las llamas consumieron por completo la vivienda y las pertenencias que se encontraban dentro, siendo las pérdidas materiales totales.

Subrayado consignó la noticia. Informó que el presunto agresor vivía en una de las habitaciones de la casa con su pareja, una joven mujer, a quien había golpeado según su madre, desencadenando dicha discusión.

"Él se enojó porque le dije que no le pegara más a la mujer, porque no me gusta que haya violencia", relató su madre al citado medio.

Cuando la madre se interpuso, para evitar que continuara golpeando a la joven, éste intentó agredirla también y luego encendió el fuego.

"No es motivo -expresó la madre- de irse y prenderme fuego la casa, dejarme sin nada. Porque me dejó sin nada, en la calle con mis hijos".

La madre vivía en la casa también con un hombre que es su pareja y cinco hijos, menores de edad.

Luego de incendiar el inmueble, el joven escapó y la Policía investiga su paradero.

La madre solicita colaboración a la población. Quien tenga interés en ayudarle, puede contactarla al 095 922 203.

Fuente: Subrayado