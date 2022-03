Presidente de INAVI: "La calidad de los vinos, sin perjuicio de las lluvias será muy buena"

Details Sunday, 13 March 2022 16:15

Con la presencia del presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, el presidente de INAVI, Enól. Ricardo Cabrera, el ministro de Ganadería Agr

icultura y Pesca Fernando Mattos y demás autoridades, tuvo lugar el Día Nacional de Uruguay en la Expo Dubái.

Viajó para estar presente en esa jornada el presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, quien destacó en su discurso la presencia de empresarios uruguayos y reafirmó su relevancia para la economía. “Estamos convencidos de que el sector privado es el que hace un país pujante y lo hace progresar”. Agregó que para Uruguay, “la libertad es un bien muy preciado, que muchas veces valoramos cuando falta”, y subrayó que el país “está dispuesto a ofrecerle al mundo los elementos necesarios para ser libre; porque no se es libre si no se tiene alimentos, no se es libre si no se tienen relaciones pacíficas”.

Al finalizar el discurso, los asistentes disfrutaron del espectáculo Suite Gardel a cargo del Ballet del SODRE.

Luego se realizó la visita oficial a los pabellones de Emiratos Árabes y Uruguay por parte de autoridades de ambos países y se firmaron los libros de visitas.

La Expo Dubái es una gran ventana de Uruguay al mundo. Desde octubre de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022, los visitantes pueden conocer lo mejor de nuestra cultura, y por supuesto, probar nuestros vinos, ya que el pabellón uruguayo cuenta con un “wine bar”, que todos los días ofrece degustación de vinos de las bodegas Ariano, Bouza, Carrau, Castillo Viejo, Cerro del Toro, Familia Deicas / Establecimiento Juanicó, Familia Traversa, Garzón, Giménez Méndez, Marichal, H Stagnari, Toscanini y Viña Edén.

Sobre esta expo y otros temas de INAVI entrevistamos a su presidente, enólogo Ricardo Cabrera.

Nos manifestó que “la feria comenzó en octubre de 2021 e INAVI está presente en el pabellón uruguayo desde el primer día con el armado de una sala de degustación donde era el único, la única degustación gratuita de toda la serie. Tuvimos una serie de trabajos muy complicados con respecto al ingreso de los vinos porque no están admitidos a libre público, pero afortunadamente lo logramos, cosa que no pasó con Argentina que no lo lograron. Demostramos que los vinos uruguayos están a gran nivel, hubo y hay todavía excelente interés, porque la feria culmina el 31 de marzo. Nuestro stand está abierto desde el primer día en el horario de las 6:00 a las 22:00.

El día de Uruguay (el 21 de febrero) contó con la presencia del Presidente de la República, ministros, delegaciones de empresarios y representantes de Uruguay, donde autoridades locales y visitantes aquilataron la importancia que tienen nuestros vinos”.

A partir de la presencia de los vinos uruguayos en el stand de Catar, manifestó Cabrera que “hay comienzos de negocios, de conversaciones. Hay vinos de todo el mundo en Dubái, pero no hay vinos uruguayos, eso nos motivó básicamente y nos sigue motivando a cerrar negociaciones que muy probablemente se puedan hacer en próximas fechas”.

Destacó el presidente de INAVI que participaron en la expo 13 bodegas uruguayas y la visita presencial de la bodega Garzón y su titular, el ingeniero Alejandro Bulgheroni, le dio un marco adecuado a todas las presentaciones. El presidente y lo

s ministros quedaron muy contentos con el stand, particularmente con el bar de vinos que teníamos montado”.

Respecto a la vendimia 2022, nos señaló Cabrera que “es una vendimia que ha tenido avatares climáticos varios, con mucha sequía en el mes de enero hasta el 15 de enero y después copiosas lluvias. Volvió otra vez el tiempo bueno y volvieron las lluvias y ahora estamos esperando que se normalice el tiempo, pensamos la calidad de los vinos, sin perjuicio de las lluvias es muy buena, los enólogos tienen más trabajos que en otros años, porque en algunas zonas no se llegó a la cantidad alcohólica necesaria pero se han tomado medidas en cuanto a la baja en grado de vinos de mesa y la posibilidad de alcoholizar vinos tintos de VCP para vinos finos. Estaba previsto para el mercado exterior pero no para el mercado interno, lo hicimos excepcionalmente para este año, entendimos que la calidad va a ser buena y se va a demostrar que la uva es una fruta fiel y compensa con los resultados”.

En cuanto a las ventas, nos dijo el presidente de INAVI que “han llegado a una meseta, pensamos que van a seguir acordes y levantando en número, así también en valor respecto a las exportaciones”.

Sobre la nueva sede en la ruta 48 y el próximo traslado del instituto Cabrera nos señaló que “seguimos trabajando en los detalles finales que son los más complicados quizás, la sintonía fina de todos los detalles. Faltan venir elementos, sobre todo para el laboratorio que llegan de Europa y se han retrasado por el tema del covid. Estamos pensando a fines de marzo o abril hacer la mudanza total para luego proceder a la inauguración de esta gran obra. Estamos en tiempo y forma, comenzamos la obra física de la arquitectura en agosto del año pasado, es un hecho incontrastable que se ha trabajado con mucha celeridad y sabiduría en la concreción de esto”, finalizó Ricardo Cabrera.