Con ajustado resultado en referéndum, gobierno logra mantener su ley clave

Los ciudadanos votaron este domingo en referéndum por mantener intacto el paquete legislativo emblema del gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque por un ajustado margen.

Más de 2,6 millones de uruguayos estaban llamados a sufragar para mantener o derogar 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), considerada la columna vertebral del gobierno.

La opción del NO, para mantener la ley intacta, alcanzó el 49,86%, la del SÍ, a favor de derogar, alcanzó el 48,82% de los votos válidos, y hubo 1,32% en blanco, según números de la Corte Electoral a la hora 1 am con el 100% de las mesas escrutadas. En números brutos, son alrededor de 20.000 votos de diferencia entre ambas opciones, sin contar los casi 30.000 votos en blanco, que computan para el no. Aún no han sido escrutados los aproximadamente 36.000 votos observados. Casi 82.000 votos fueron anulados.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou habló sobre el resultado del referéndum cerca de la medianoche del domingo 27 de marzo, en conferencia de prensa. "Se puede establecer claramente que no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos de la LUC", sostuvo.

El mandatario expresó que "nosotros estamos convencidos del rumbo que estamos llevando y como toda obra humana es perfectible. Ninguno de los que estamos acá se cree dueño de la verdad, pero sí estamos convencidos de un proyecto".

"La gente va a juzgar, mientras tanto nosotros tenemos un mandato para cumplir", manifestó.

"También soy un convencido de que no hay dos Uruguay. Quizá puede haber dos visiones políticas distintas", concluyó Lacalle Pou.

En tanto, la analista Mariana Pomiés opinó en canal 12 que si, a pesar de haber sido derrotada, la oposición puede capitalizar la elección.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tras conocer el resultado agradeció al pueblo. Dijo entre otras cosas "que la mitad estamos de este lado. ¿Qué gobernante no escucharía a una mitad con atención y sensibilidad?".

Destacó de "hazañoso" lo realizado por "los militantes".

Sobre el pueblo afirmó que "no hay nada ni nadie más poderoso".

Pereira señaló que ya está pensando en la mañana del lunes siguiente a la elección. "Por supuesto que hay que pensar en la mañana y ya la estamos pensando ahora, cuando le decimos gracias pueblo uruguayo por habernos traído hasta acá".

"Nunca un resultado electoral favorable o desfavorable va a ser el final de nuestra lucha porque luchamos todos los días", agregó Pereira y finalizó diciendo que siente "una enorme alegría que nos hayan acompañado en un tránsito de más de un año y medio. Unidad, unidad y más unidad".

Durante varios meses, las consultoras de opinión daban una holgada diferencia a favor de la opción por mantener el paquete legislativo de Lacalle Pou, quien ostenta un alta aprobación a dos años de iniciada su gestión.

La LUC, que entró en vigencia en julio de 2020, tiene en total 476 artículos sobre áreas tan diversas como seguridad, educación, vivienda y economía, que reflejan los principales puntos del programa de gobierno de la coalición oficialista.

Los artículos puestos a consideración abarcan, a su vez, temáticas bien distintas. Desde la creación del delito de agravio a la autoridad policial hasta el cambio en el método de fijación de precios de los combustibles o modificaciones en el régimen de adopciones.

El referéndum fue impulsado por organizaciones sociales, la central sindical PIT-CNT y el Frente Amplio, que recolectaron muy por encima de las 672.000 firmas necesarias, equivalentes al 25% del padrón electoral, para hacerlo realidad.

Dada la heterogeneidad y complejidad de asuntos tratados, la elección se terminó transformando en una suerte de plebiscito sobre la gestión de Lacalle Pou.

Montevideo, Uruguay | Basado en AFP y ruedas de prensa de Luis Lacalle Pou y Fernando Pereira |