Instancias decisivas para el proyecto de reforma del sistema de seguridad social

Details Monday, 10 April 2023 01:59

Está previsto que este lunes 10 de abril las bancadas de los partidos que integran la coalición de gobierno mantengan reuniones en las que discutan las modificaciones al proyecto de reforma de la seguridad social propuestas por Cabildo Abierto.

El Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto mantuvieron reiterados y recientes contactos por estas modificaciones.

El lunes habrá nuevas instancias de discusión y negociación, con la intención de acercar posiciones y alcanzar un acuerdo.

La Comisión Especial de la Seguridad Social se reunirá este lunes a la hora 10, con el objetivo de levantar el cuarto intermedio y proseguir con las negociaciones.

El cuarto intermedio en el tratamiento de la reforma de la seguridad social había sido establecido hasta después de Semana de Turismo.

Habiendo sido ya aprobado por la Cámara de Senadores, el proyecto se votará en la mencionada comisión y luego en plenario de la Cámara de Representantes.

MODIFICACIONES PROPUESTAS POR CABILDO ABIERTO

Los votos de Cabildo Abierto resultan decisivos para que los artículos del proyecto de reforma de la seguridad social prosperen, considerando que el Frente Amplio rechaza esta reforma.

Hasta el momento, Cabildo Abierto ha cuestionado ciertos aspectos del proyecto y ha planteado que sean modificados como condición necesaria para apoyar el proyecto.

Cabildo Abierto solicita incluir en el proyecto una declaración de que si bien el IASS es una fuente de financiación del sistema de seguridad social, irá eliminándose gradualmente en consonancia con la evolución de la economía del país. Es una modificación que, por su naturaleza, podría ser aceptada por los restantes integrantes de la coalición de gobierno.

Otra de las modificaciones que plantea Cabildo Abierto es la de bajar los 25 años que se toman en cuenta para el cálculo de la jubilación. Inicialmente había propuesto 15 años, que son más que los 10 actuales, pero flexiblizó su posición y está dispuesto a aceptar 20 años.

Por otra parte, Cabildo Abierto no acepta que los fondos de las AFAP puedan ser colocados en mercados financieros del exterior, en el entendido que deben destinarse a obras, otras inversiones en el país y estimular la micro, mediana y pequeña empresa.

El jueves 30 de marzo tuvo lugar una reunión entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos en la que se conversó sobre la reforma jubilatoria, que está entre las prioridades de la agenda del gobierno.

Una posibilidad es que Cabildo Abierto no vote el proyecto de reforma o que no vote puntualmente aquellos artículos con los que no está se acuerdo. En cualquier caso, sin los votos de Cabildo Abierto no es posible aprobar la reforma como un todo o sin dichos artículos, ya que, como se mencionó, la oposición ha manifestado públicamente que no acompañará el proyecto.

En caso de que Cabildo Abierto apoye la reforma sin esos artículos, resta saber si los demás integrantes de la coalición estarían también dispuestos a hacerlo o si por el contrario consideran esos artículos como sustanciales para el sistema de seguridad social.

ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA

Telemundo difundió una encuesta de opinión elaborada por la consultora Cifra. Del análisis de los resultados surge que la amplia mayoría de los uruguayos encuestados tiene una opinión concreta sobre la reforma y que la mayoría no manifiesta conformidad con el proyecto (sólo un 27% manifiesta conformidad y casi un 20% no opina al respecto).

La mayoría de quienes no se manifiestan conformes son personas en plena edad activa, en el rango de 30 a 44 años, y las que están próximas a jubilarse, en la franja etárea de 45 a 59 años.

Por otra parte, a menor nivel económico y de ingresos de los encuestados, mayor es el rechazo.

Si se considera la afinidad o simpatía política, entre los votantes de la coalición, un 45% manifiesta apoyo, un 31% manifiesta disconformidad y cerca del 24% no opina. Entre los votantes del Frente Amplio la disconformidad alcanza el 80%.