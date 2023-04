Pablo da Silveira salió al cruce de Yamandú Orsi y le reprochó que busque “descalificar”

Details Friday, 21 April 2023 23:31

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, cuestionó al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por sus críticas hacia el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. "¡Basta de descalificar!", expresó Da Silva, a través de un mensaje publicado en Twitter.

El presidente de la República había manifestado sus reparos sobre el estado del salón utilizado por el gremio del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA). Habló públicamente al respecto luego del conflicto entre estudiantes y profesores con las autoridades de Secundaria.

Da Silveira dijo estar en desacuerdo con una "sociedad así" como propone Orsi, porque implicaría que "quien no fue a un liceo público no puede hablar de enseñanza pública; quien no fue a uno privado, no puede hablar de la privada; quien no fue docente no puede hablar de docencia" y "quien no fue a la universidad no puede hablar de formación universitaria".

El ministro opina que de esa forma el debate público se tornaría "inviable". En este sentido, se preguntó cómo sería posible debatir y tomar decisiones sobre la formación docente universitaria, si sólo los docentes pueden hablar de docencia y sólo los universitarios de formación universitaria.

CRÍTICAS DE YAMANDÚ ORSI A LUIS LACALLE POU

Yamandú Orsi había expresado que "si se lleva adelante o instrumentas transformaciones educativas a espalda de los verdaderos actores, vas a tener un problema. Eso está descontado, se sabe desde siempre".

"Cuando hay un recorte en el presupuesto de la educación -agregó el intendente- y suelto de cuerpo alguien que nunca pisó un centro educativo público critica el estado de las paredes, cuando hace décadas que eso es así, habla de un desconocimiento que es lógico".

Orsi profundizó en su crítica, afirmando que "hay un desconocimiento de lo que es la educación pública, que es lógico porque nunca pisaste un centro público de enseñanza".

Continuó en duros términos, cuestionando que "todavía te das el lujo de recortar el presupuesto; hay que tener un poco de cuidado cuando se habla".