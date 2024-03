Orsi se refirió a “trampita” de Maduro y Delgado lo criticó por no hablar de “dictadura”

Details Saturday, 30 March 2024 05:35

En un reciente pronunciamiento, el político Yamandú Orsi, representante del Frente Amplio, se refirió a la situación en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha tomado medidas para inhabilitar a varios candidatos presidenciales.

Orsi expresó su preocupación por lo que considera una limitación a la democracia en ese país: "Me gusta en la democracia que mi caballo gane si corren todos los caballos. Si no corren todos, y queda algún caballo afuera, como en una carrera, eso es por lo menos una democracia imperfecta si quiere ser democracia... Si yo dejo alguno afuera, no gano, estoy haciendo una trampita", afirmó en una conferencia de prensa.

La reacción no se hizo esperar, siendo el nacionalista Álvaro Delgado quien cuestionó la postura del Frente Amplio en este conflicto político. En sus declaraciones, Delgado puso énfasis en la falta de definición del partido de oposición uruguayo sobre la situación venezolana: "¿Por qué al Frente Amplio le cuesta tanto definir a Venezuela como una dictadura? ¿Qué compromiso tienen con Maduro?", expresó. Además, el político blanco destacó la importancia de reconocer cuando una situación constituye una dictadura: "No es solo ‘trampita’. Cuando no hay elecciones libres es dictadura, en cualquier parte del mundo", finalizó.